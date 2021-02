Folha, allenatore Porto B: "André Silva al Milan al momento sbagliato. Dalot diventerà un top"

Andrè Silva e Diogo Dalot, prima di arrivare al Milan, hanno avuto dei trascorsi con Folha, allenatore del Porto B. Intervistato da Tuttosport, il tecnico ha parlato così dei due portoghesi: "André Silva è un grande campione, ma forse è arrivato al momento sbagliato al Milan e le circostanze non sono state favorevoli, ma sta dimostrando il suo valore e lo dimostrerà sempre di più. Dalot per me è un giocatore destinato a una grande carriera: ha testa, fisico e tecnica. Non sempre capita che un giocatore abbia tutte e tre le componenti, magari gliene manca una, lui no, lui è completo. Per me è un giocatore che potrà conquistare la Nazionale e troverà sempre più spazio al Milan".