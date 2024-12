Fonseca contro La Penna: "Stesso arbitro che in Milan-Udinese era al VAR. Guardate cos'è accaduto"

"Io non ho paura di dire la verità. Io ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma tutte le settimane succede sempre la stessa cosa. Manca sempre il rispetto per il Milan. Iniziamo la partita con un gol che non è regolare e questo cambia la partita. Questo arbitro ha fatto il VAR contro l'Udinese e potete vedere cosa è accaduto contro l'Udinese". Parole che non hanno bisogno di aggiunte quelle del tecnico del Milan Paulo Fonseca nel post gara della sfida contro l'Atalanta, con l'allenatore che contesta la decisione del direttore di gara La Penna in occasione dell'azione del primo gol dell'Atalanta, per un presunto fallo di De Ketelaere su Theo Hernandez.

Il riferimento alla gara contro l'Udinese è al rosso dato a Reijnders nel primo tempo, con il Milan che riuscì comunque a vincere la partita per 1-0. In quell'occasione l'arbitro Chiffi era in campo mentre La Penna si trovava in sala VAR, in una gara che portò a varie polemiche per almeno tre episodi.

Le altre parole di Fonseca.

"Meritavamo di più, è difficile perdere una partita così per due palle inattive. Io però voglio dire una cosa: sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ma stare zitto e guardare cosa è successo sul primo gol è incredibile... Non ci sono dubbi su quell'episodio. Io so che quello dell'arbitro è un lavoro difficile, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Contro il Milan non ci sono mai dubbi, non c'è rispetto nei nostri confronti".