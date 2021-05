Fonseca su De Zerbi allo Shakthar: "Non ho dubbi che vincerà, nome ideale"

Paulo Fonseca, parla ai microfoni di Sky della scelta di puntare su De Zerbi fatta dallo Shakhtar Donetsk: "Ha fatto una scelta molto buona, De Zerbi è tra i migliori in italian, mi piace perché è offensivo, non potevano scegliere meglio. Non ho dubbi che vincerà. Non mi hanno chiesto consigli, se lo avessero fatto il mio primo nome sarebbe stato De Zerbi".