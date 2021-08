Fortissimamente Tucu: Inzaghi abbraccia il suo pupillo

Fortissimamente El Tucu Correa. Se ci fosse un codice d’ingresso per entrare nelle menti dello staff tecnico dell’Inter in questa fase decisiva della sessione di mercato, il riferimento sarebbe probabilmente questo. Legato a doppio filo alle volontà di Simone Inzaghi assistite e supportate dal lavoro della dirigenza, che nelle ultime ore si è prodigata nell’ennesimo summit con l’agente del calciatore Alessandro Lucci, questa volta probabilmente decisivo per assottigliare le differenze tra domanda ed offerta.

La possibile chiusura dell’affare potrebbe arrivare a 30 milioni di parte fissa più bonus, risolvendo un duplice problema alle parti in causa. Da un lato Inzaghi avrebbe il calciatore in grado di sparigliare le carte con il suo talento e la sue velocità, complemento ideale sia in coppia con Dzeko che con Lautaro Martinez, dall’altro i biancocelesti potrebbero andare a dama con le trattative tenute in stand by, Kostic su tutte.

Il via libera di Lotito andrebbe a sbloccare uno scenario win win, ed a premiare la perseveranza del diretto interessato che mai ha preso in considerazione soluzioni diverse da quella nerazzurra. L’Inter e Correa non sono mai stati tanto vicini.