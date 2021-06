FOTO - 'Cairo vattene'. Manifestazione in centro a Torino contro il presidente granata

vedi letture

In piazza C.L.N. a Torino, a due passi dalla sede del club in via Arcivescovado, è in corso una manifestazione contro il presidente del Torino Urbano Cairo. Alcuni sostenitori granata, vestiti da clown, stanno distribuendo palloncini con la scritta 'Cairo Vattene'.