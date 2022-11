FOTO - La vita che imita l'arte: Josè Mourinho in sella alla Vespa a Trigoria

vedi letture

A volta la vita supera anche l'immaginazione, o quantomeno la eguaglia: Josè Mourinho si è volentieri prestato a impersonare il murales che è comparso sui muri di Roma nei giorni immediatamente successivi all'annuncio del suo approdo nella Capitale come nuovo tecnico dei giallorossi. Ecco lo Special One a Trigoria in sella all'iconica Vespa: