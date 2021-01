FOTO - Le prime immagini di Mario Mandzukic con la maglia numero 9 del Milan

Mario Mandzukic da questa mattina è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il centravanti croato ha firmato un contratto di sei mesi con opzione e già da questo pomeriggio sarà a Milanello per iniziare ad allenarsi agli ordini di Stefano Pioli.

Intanto, sui suoi canali social, il Milan ha pubblicato le prime foto di Mandzukic con la sua nuova maglia, la numero 9.

We have a new number 9⃣

Welcome, @MarioMandzukic9 👊#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/uFKeUo8FEd

— AC Milan (@acmilan) January 19, 2021