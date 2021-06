FOTO - "No al calcio spezzatino". Lo striscione dei tifosi del Bologna al Dall'Ara

"No al calcio spezzatino". Recita così uno striscione, esposto dai Forever Ultras, uno dei gruppi della Curva del Bologna, fuori dai cancelli dello stadio Renato Dall'Ara. E di questi giorni la notizia della proposta di un nuovo programma orari per la Serie A, che non vedrebbe nessuna gara sovrapposta ad altre, con la possibilità per i tifosi di seguire tutte e dieci le partite, che però ha scatenato molte critiche.