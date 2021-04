Fra rinnovo e possibili offerte. Inter, per De Vrij in arrivo proposte da tre big europee

Il Corriere dello Sport rilancia un'indiscrezione proveniente dall'Olanda secondo cui Liverpool, Manchester United e PSG sarebbero in procinto di presentare un'offerta all'Inter per Stefan De Vrij. Il centrale ex Lazio è un imprescindibile per la società e per Conte, il suo contratto scadrà nel 2023 ma già da mesi (un po' come per Lautaro) esiste una base di accordo per il prolungamento fino al 2025.

Detto questo, essendo De Vrij arrivato a zero nel 2018, resta da capire come si comporterà l'Inter in caso di proposte concrete e particolarmente consistenti per il suo cartellino. Ogni discorso, comunque, è rimandato al termine della stagione quando salvo sorprese sarà aggiunto lo Scudetto alla bacheca nerazzurra.