Frattura tra De Laurentiis e Giuntoli. In estate il Napoli potrebbe cambiare direttore sportivo

In casa Napoli non sono giorni di riflessione che coinvolgono solo Gattuso, ma anche il ds Giuntoli, entrato in rotta di collisione con De Laurentiis negli ultimi giorni. Alcune frizioni si sono trasformate in frattura e la cena di mercoledì insieme alla squadra in ritiro non ha aiutato a riavvicinarsi. Le distanze restano decisamente ampie e la volontà del presidente a questo punto sembra essere quella di rimettere in discussione anche la dirigenza in vista della prossima stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.