TMW Frederic Massara ha speso oltre 110 milioni al Rennes per giocatori poi fuori dal progetto

Nella sua esperienza al Rennes il nuovo Chief Football Officer della Juventus ha abbattuto ogni record di spesa. Sbagliando

Un flop totale. La stagione 2024-25 al Rennes di Frederic Massara - nuovo chief football officer della Juventus - è stato un errore dietro l'altro. Tantissimi i giocatori acquistati che poi non sono serviti a niente. Nella migliore parte dei casi sono stati rivenduti più o meno alla stessa cifra, ma su undici che pagati molto solamente in due hanno trovato un addio definitivo.

Oltre 110 milioni in fumo

I conti sono presto fatti. Quindici milioni per Gronbaek (prestato la scorsa stagione a Genoa e Amburgo) dieci per Glen Kamara (prestato all’Al Shabab), sette per Ostigard (prestato al Genoa), cinque per Jordan James (prestato al Birmingham), sette per Henrik Meister (prestato al Sarpsborg) dieci e mezzo per Andrés Gomez (prestato al Vasco da Gama), dieci e tre per Mikayil Faye (prestato alla Cremonese), venti per Seko Fofana (prestato al Porto), dieci per Furuhashi (ceduto al Birmingham), sei milioni per Olaigbe (prestato a Konyaspor e Basilea), dieci per Jota (ceduto al Celtic). Gli unici a restare sono stati Al-Taamari Brice Samba e Anthony Roualt.

L'esonero

Anche per questo Massara, a maggio 2025, salutava un club che era solito prendere alcuni giovani e farli crescere sotto la propria ala. Nel momento in cui c'è stato il bisogno del salto di qualità, invece, è andata malissimo e in Francia se lo ricordano bene.