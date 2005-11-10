Frosinone, in attacco torna Antonio Raimondo: accordo col Bologna per un nuovo prestito
Frosinone Calcio comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto l’accordo con la società Bologna Football Club 1909 per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Antonio Raimondo.
L’attaccante classe 2004 torna in giallazzurro a titolo temporaneo dopo le 37 presenze con 11 gol dello scorso anno, sempre in prestito.
Al contempo, il Bologna ha annunciato che prima di trasferirsi nuovamente al Frosinone Raimondo ha rinnovato il suo contratto fino al 2028: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Antonio Raimondo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028. Le prestazioni sportive del giocatore sono state contestualmente cedute al Frosinone Calcio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".