TMW Fumata nera: il difensore del Milan Thiaw ha rifiutato l'importante offerta del Como

Malick Thiaw non vestirà la maglia del Como. Dopo lunghe riflessioni il difensore tedesco classe 2001 ha deciso di rifiutare l'importante proposta della società lariana che aveva messo sul piatto un ingaggio da quattro milioni di euro netti a stagione. La società di proprietà dei fratelli Hartono aveva trovato negli scorsi giorni l'accordo col Milan grazie a una proposta da 25 milioni di euro, ma un po' come accaduto per Theo Hernandez lo scorso gennaio è stato il no del ragazzo a bloccare l'affare.

Adesso Como e Milan restano in contatto solo per Alvaro Morata. In questo caso c'è la disponibilità del giocatore che ha già parlato con Cesc Fabregas e accettato il suo progetto. Si aspetta solo che il Galatasaray risolva il prestito accordato coi rossoneri lo scorso gennaio, una mossa che dovrebbe essere diretta conseguenza dell'accordo tra il Napoli e il club turco per il trasferimento a titolo definitivo nella società di Istanbul di Victor Osimhen.

Su quest'ultima trattativa quest'oggi l'intermediario George Gardi, a Milano insieme al vicepresidente del Galatasaray Metin Ozturk, s'è espresso così: "Siamo al lavoro, vediamo più tardi. Osimhen è vicino? Vediamo... Vediamo come vanno le cose. Vediamo, stiamo lavorando. Volete Osimhen? La volontà c'è, è evidente".