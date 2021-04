"Fuori con la Dea, battuta la Juve: con le italiane non si sa mai". Rivedi Ten Hag in conferenza

Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha detto la sua sulle big italiane nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League con la Roma: "I giallorossi giocano un bel calcio, vogliono vincere ma sempre in un certo modo e hanno buoni giocatori. Mi aspetto una grande gara, ma con le italiane non si sa mai... L'Atalanta per esempio ha giocato molto all'italiana quando è venuta da noi. Anche questa è un'eventualità, noi siamo pronti a tutto. In Italia dal mio punto di vista ci sono squadre di classe mondiale: penso a Juve, Milan, Inter, Roma e Napoli. L'ultima volta siamo stati eliminati in Champions dall'Atalanta ma a Bergamo abbiamo fatto comunque una grande gara. Sempre in Champions noi abbiamo però eliminato la Juve".

Rivedi tutte le sue parole nel video in calce!