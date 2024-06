TMW Furlani: "La prima maglia del Milan che ho comprato era di Van Basten..."

vedi letture

In occasione della presentazione dell'ultimo libro scritto da Peppe Di Stefano e da Carlo Pellegatti dal titolo "C'è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore" Quest'oggi all'Hotel Melià tra i molti invitati all'evento è presente anche Giorgio Furlani, attuale CEO del club rossonero. Queste le sue dichiarazioni:

"Mio papà teneva al Mantova. Ma visti i successi e i colori mi sono legato al Milan quando Marco era il nostro centravanti. La prima maglia che ho comprato era la tua, aveva solo il 9 e non ancora il nome. E la memoria più bella di quando ero bambino fu il poker contro il Goteborg. Sono fortunatissimo di averlo visto giocare e di poterlo vedere qua oggi".

La continuità rossonera dopo Berlusconi: "L'eredità l'ho presa da Galliani tecnicamente, non dal presidente. Io e Berlusconi abbiamo fatto le stesse scuole medie in via Copernico e veniva a salutare gli studenti una volta all'anno".