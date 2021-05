Futuro ancora al Torino? Nicola: "Ne parleremo da lunedì. Ora sono concentrato sul Benevento"

Davide Nicola, tecnico del Torino, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Benevento, ha parlato anche del suo futuro: "Ne parleremo da lunedì, per il momento non ci siamo detti niente con il club. Da lunedì in poi, ci sarà incontro per presidente e direttore. Ora non avrei la voglia di dedicare energie in questo contesto, mi interessa solo la partita".