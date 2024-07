Futuro Buongiorno: il centrale è a cena con l'agente Riso, si decide tra Napoli e Inter

vedi letture

Cena in corso, come anticipato, tra Alessandro Buongiorno e Beppe Riso, agente del centrale del Torino: il pezzo pregiato della rosa granata è uno dei grandi protagonisti del mercato e dopo l'avventura all'Europeo, il salto in una big sembra scontato. Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Torino per il suo trasferimento per 35 milioni più 5 di bonus, ma un inserimento a sorpresa ha rovinato i piani di chiusura immediata degli azzurri.

Ricordiamo gli avvenimenti della giornata: l'Inter ha incontrato il suo agente Beppe Riso per chiudere l'operazione Oristanio al Venezia e nell'ambito dei colloqui il discorso è caduto anche su Alessandro Buongiorno, vicecapitano del Torino e pezzo pregiato del mercato estivo.

I nerazzurri hanno chiesto informazioni per il difensore, ma hanno bisogno di tempo, perché i 35 milioni offerti dal Napoli al momento non sono certo pareggiabili: i nerazzurri hanno bisogno di vendere prima di buttarsi su un nuovo rinforzo difensivo. Ora si tratta di capire se il centrale sceglierà di aspettare i nerazzurri o accettare subito il Napoli: a decidere sarà quindi il giocatore. Queste le parole dell'agente al termine dell'incontro avvenuto oggi in sede nerazzurra: "Ne abbiamo parlato anche con l'Inter, due battute, un po' di chiacchiere..., Frattesi? Sì, ma rimane, certo. Ma oggi abbiam parlato di altre cose. Forse mezza battuta su Buongiorno l'abbiam messa in piedi".