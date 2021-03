Gaich, numeri e gol. L'agente: "Speriamo un giorno possa arrivare in una big della Serie A"

In gol contro la Juventus, Adolfo Gaich è uno dei protagonisti dell'ultimo turno di Serie A. "Si sta godendo il momento, sa benissimo che si tratta di un gol importante - afferma l'agente dell'attaccante del Benevento, Pablo Caro, ai microfoni di Fcinternews.it -. È arrivato in Serie A in un club considerevole, dove c’è un allenatore preparato e un Presidente stimato. Il gruppo lo ha accolto benissimo".

“Speriamo possa avere un futuro straordinario in Serie A - prosegue l'agente di Gaich -, come Batistuta alla Fiorentina, Crespo al Parma e all’Inter, sono tanti gli esempi. Auspichiamo di avere un’opportunità simile, Adolfo lavora ogni giorno per migliorarsi e per provare a realizzare questo tipo di sogni. Vediamo quello che succederà, sperando abbia buone possibilità di arrivare un giorno in squadre come Inter, Milan, Juventus, Roma...".