Gandini e il retroscena su Ibra: "Tentammo di portarlo al Milan dopo la Juventus"

Umberto Gandini, storico ex dirigente del Milan per 23 anni e ora presidente della Lega Basket, ha parlato a MilanNews svelando un retroscena su Zlatan Ibrahimovic: "Negli anni ha modificato il suo carattere facendolo diventare ancora più decisivo, in una maniera diversa di quello visto nel 2010-11. Il peccato fu che provammo a prenderlo quando lasciò la Juventus. In quella circostanza contò che, arrivando da Calciopoli, dovevamo qualificarci al preliminare con la Stella Rossa e le more del calendario che ci avevano portato ad attendere almeno la partita d’andata, portarono all’accordo tra Ibrahimovic e l’Inter".