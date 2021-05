Garanzini: "Juve, il quarto posto è merito di Pirlo. Non ha ispirato lui il mercato"

“Juve, il quarto posto merito di Pirlo”. Sulle pagine de La Stampa, Gigi Garanzini analizza la qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League: “Alla fine, si può concludere che è stato un campionato strano. Il mistero resta la Juventus, che pure a un motore capace di 9 titoli consecutivi aveva aggiunto gli ottani di Chiesa e Kulusevski. Che hanno spesso garantito il giro più veloce, ma non quel centro di gravità permanente su cui la Juve di Conte prima e di Allegri poi aveva costruito le sue fortune. E questa non è certamente una colpa di Pirlo, semmai un’attenuante perché non risulta che il mercato l’abbia ispirato lui. Che alla fine si riuscito a salvare la stagione è un merito non da poco”.