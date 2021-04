Garcia: "L'Italia protegge e promuove i tecnici italiani, gli stranieri partono un passo indietro"

Nel corso della conferenza stampa tenuta in vista della gara col Nantes di domenica, mister Rudi Garcia ha confrontato il diverso trattamento tra Francia e Italia per quel che riguarda gli allenatori stranieri. Queste le sue dichiarazioni: "Forse un giorno dovremmo essere un po' più supportati dai nostri media nazionali. Sono stato in Italia e ho visto come vengono giudicati gli allenatori stranieri rispetto agli italiani. Da straniero, sei sempre un passo indietro. C'è una forma di protezione e promozione degli allenatori locali, che è importante e che dà loro forza quando tentano un'esperienza all'estero. Onestamente i francesi non hanno meno qualità degli altri. Ci sono ottimi allenatori dappertutto e soprattutto in Francia", le interessanti dichiarazioni del tecnico dell'Olympique Lione che in Serie A ha guidato la Roma dal 2013 al 2016.

