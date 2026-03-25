Garcia, preparatore atletico dell'Udinese: "Vogliamo entrare nella testa dei giocatori"

Nel corso dello speciale realizzato da Sky Sport nel mondo Udinese, è stato intervistato anche Jordi Garcia, responsabile delle performance e della preparazione atletica per la società friulana in casacca bianconera.

Garcia, nello specifico, racconta cosa comporti il suo lavoro all'interno dell'Udinese: "Il mio obiettivo è quello di entrare nella testa dei giocatori, siamo quattro persone. Ci basiamo su un programma che si basa sulla fatica e sulla forza di ogni singolo giocatore. Più informazioni abbiamo meglio è".