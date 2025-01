Garnacho primo obiettivo, ma il Napoli non rilancerà: o lo United accetta o tutto su Adeyemi

Il Napoli si muove per trovare l’erede di Kvaratskhelia e punta su profili giovani, talentuosi e già pronti per fare la differenza. Il ds Giovanni Manna è al lavoro su due fronti principali: Alejandro Garnacho del Manchester United e Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, con undici giorni rimasti per chiudere il mercato. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione.

Il primo obiettivo resta Alejandro Garnacho, 20 anni, gioiello del Manchester United. Manna ha incontrato due volte a Milano il collega Matt Hargreaves, ma la trattativa è bloccata dalla distanza economica: il Napoli offre 50 milioni di euro più bonus, mentre i Red Devils ne chiedono 60, con una base minima di 55 milioni. Il Fair Play Finanziario potrebbe spingere lo United a trattare, ma al momento regna una certa rigidità.Nonostante ciò, il Napoli considera già equa la propria offerta e difficilmente la alzerà. Garnacho è centrale nei piani di Manna, ma se non ci saranno progressi, la dirigenza azzurra potrebbe cambiare obiettivo nei prossimi giorni.

Il secondo nome caldo è Karim Adeyemi, 23 anni, ala del Borussia Dortmund. Con 5 gol in 13 presenze stagionali, Adeyemi è un fulmine nell’uno contro uno e garantisce qualità e colpi. La trattativa è complicata: il Borussia ha già ceduto Malen all’Aston Villa, ha appena esonerato Nuri Şahin e deve riflettere sul futuro di Adeyemi, ritenuto una pedina importante.

Il valore del tedesco si aggira sui 45 milioni di euro più bonus. Manna ha riaperto i contatti con il suo entourage e il padre del calciatore, che si è mostrato più aperto rispetto al passato, quando Adeyemi aveva rifiutato di lasciare Dortmund a stagione in corso. Resta da convincere il giocatore e il club giallonero, ma l’operazione potrebbe prendere quota.