Gasp incalzato da una domanda su Gomez: "Strano chiedermelo in una notte così"

Domanda da studio per Gian Piero Gasperini su Alejandro Gomez alla Rai sui 'balli' e sulle esultanze dell'argentino con cui ha rotto non certo tra baci e abbracci prima dell'addio direzione Siviglia. "Non ho perso la memoria, ha iniziato qui a ballare. E' un po' strano che in una serata così bella e con una doppietta di Pessina stiamo qui a parlare di questo. Scherziamo su tutto, però, nessun problema".