TMW Roma, il nuovo CEO Galantic raggiunge la squadra in ritiro: resterà coi giallorossi in Galles

Primo impegno ufficiale per il nuovo CEO della Roma: aneddoti e curiosità sul sostituto di Lina Souloukou, due anni dopo.

John Galantic ha già iniziato la sua avventura da nuovo CEO della Roma. Dopo l'annuncio ufficiale della sua nomina nella giornata di mercoledì, il dirigente ha raggiunto la squadra in ritiro e resterà al fianco del club anche durante la tournée in Galles, dove i giallorossi proseguiranno la preparazione estiva.

Chi è John Galantic

La presenza di Galantic rappresenta il primo contatto diretto con l'ambiente romanista nella sua nuova veste operativa. Dopo quasi due anni senza un amministratore delegato, dalla separazione con Lina Souloukou nel settembre 2024, la società ha così colmato una casella fondamentale del proprio organigramma affidandosi a un profilo di grande esperienza internazionale. Cittadino americano e svizzero di origini italiane, Galantic conosce già molto bene la realtà giallorossa: in passato ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Roma e ha maturato un'importante esperienza manageriale anche nel mondo Ferrari. La proprietà Friedkin lo ha definito "la persona giusta per guidare il club nel suo secondo secolo di storia", sottolineandone il legame con la città e la fede romanista.

L'amichevole è finita 4-1 per il Cardiff City

Sul campo, però, la giornata della Roma non è stata positiva: la squadra di Gian Piero Gasperini è stata sconfitta 4-1 dal Cardiff City nell'amichevole disputata oggi, un test che ha evidenziato diversi aspetti su cui lavorare in vista dell'inizio della nuova annata.