Gasperini: "Gomez va in una squadra forte che gioca la Champions, bel palcoscenico per lui"

Nel corso della sua avventura rilasciata alla 'Rai', alla vigilia della sfida contro la Lazio valida per i quarti di finale di Coppa Italia, l'allenatore Gian Piero Gasperini ha commentato la scelta di Alejandro Gomez, ex capitano della Dea oggi volato a Siviglia per dare il via alla sua avventura nel club andaluso: "Va in una squadra molto forte che gioca la Champions. È un bel palcoscenico per lui, sarà una grande esperienza. Gli auguro il meglio".