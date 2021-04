Gasperini: "La Juve resta fortissima, con l'Inter ha qualcosa in più delle altre. Occhio al Napoli"

vedi letture

La vittoria della Juve contro il Napoli cambia qualcosa in chiave Champions? "La Juve rimane la Juve, è una squadra fortissima. Insieme all'Inter ha qualcosa in più rispetto alle altre. Il Napoli rimane ancora dentro, siamo in una fase importantissima, ma non così decisiva", è stata la risposta di mister Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa concessa alla vigilia di Fiorentina-Atalanta e anche a 8 giorni esatti dal big match coi bianconeri.