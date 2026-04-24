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Gasperini: “Ranieri? Non partecipo alla macchina del fango. Massara? Brava persona, zero feeling”

Gasperini: “Ranieri? Non partecipo alla macchina del fango. Massara? Brava persona, zero feeling”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 13:57Serie A
Ivan Cardia

“Ne sono stato fuori. Non partecipo a questa macchina del fango, attivissima in questi giorni”. Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha risposto così all’ennesima domanda sulla separazione di Claudio Ranieri, ufficializzata oggi dopo settimane di attriti. Così, invece, sull’ipotesi di un ruolo da manager all'inglese per lui: “Più che mai c’è bisogno di lavorare alla squadra. Se chiediamo ai giocatori di distinguersi per capacità di adattarsi ai ruoli, di giocare insieme, per il bene comune, più che mai dobbiamo farlo noi. L’allenatore deve essere complementare con il direttore sportivo: bisogna sapere lavorare insieme, arrivo a pensare che direttore sportivo e allenatore dovrebbero essere responsabili insieme, dei risultati, quasi viaggiare in coppia. Spesso è successo che i direttori sportivi parlavano con un allenatore e poi andavano a telefonare a un altro per tenersi pronto, oppure che l’allenatore dovesse allenare e il direttore sportivo fare il dirigente che costruiva. Oggi è diverso, vanno coinvolte anche le priorità: i numeri sono tanti, le decisioni importanti, la capacità di fare squadra è determinante. Bisogna capire le esigenze e le difficoltà, sempre con l’obiettivo unico di migliorare la squadra”.  

A tal proposito, con Massara siete una coppia? Si va avanti? 
“Non lo so. Posso dire che è una bravissima persona, come pure che, sotto l’aspetto tecnico, non siamo riusciti ad avere un feeling. Però sempre e solo riferiti alla squadra, non c’è mai stato nulla di personale, sempre e solo riferito al mio modo di giocare. Ma sempre richieste in questo senso e mai personale”.

Quindi si può andare avanti insieme? 
“Questo lo decide la società, non io”.

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