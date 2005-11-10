La Fiorentina rimonta il Real Madrid, 2-2 con gol di Kean al primo pallone toccato
Buoni segnali per la Fiorentina, che riesce a fermare sul 2-2 in amichevole il Real Madrid - privo comunque di molti dei suoi pezzi migliori - dopo aver giocato un primo tempo ricco di difficoltà, chiuso in svantaggio. Dopo 10 minuti è Endrick a portare avanti la squadra di Mourinho, con un tentativo mancino che batte De Gea, ha raddoppiato a metà frazione per i Blancos il giovane Ciria, liberato bene alla conclusione in solitaria da Camavinga.
La rimonta della Fiorentina
La squadra di Grosso soffre, ma torna sotto e dimezza lo svantaggio poco prima dell’intervallo con un bel gol di Piccoli, arrivato al terzo centro di fila, sul quale Lunin non può nulla. Nella ripresa i toscani entrano con il giusto piglio ed è l’altro centravanti, Moise Kean, a pareggiare sul 2-2 al primo pallone della sua partita, sfruttando l’assist al bacio dell’altro vociferato sul mercato, Fagioli. Il punteggio a quel punto non è più cambiato fino alla fine.
La prima di Valdepeñas
Nel corso della ripresa, poi, ha fatto anche il suo esordio ufficioso con la Fiorentina il neo-arrivato Victor Valdepenas, appena acquistato proprio dal Real Madrid. Era assente invece Franco Mastantuono, altro grande obiettivo viola tra le Merengues.