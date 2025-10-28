Gasperini tenta Freuler. È in scadenza con il Bologna, la Roma tenta il colpo a zero

Tra i giocatori di Serie A che hanno i contratti attualmente in vigore con il proprio club in scadenza al termine della stagione si trova anche Remo Freuler (33 anni), esperto centrocampista del Bologna. Il suo accordo termina il 30 giugno del 2026 e da qualche settimana sono iniziati i colloqui preliminari con chi segue il giocatore da parte della società emiliana, per arrivare alla fumata bianca, anche se evoluzioni vere e proprie di recente non ce ne stata.

E potrebbe inserirsi un elemento di destabilizzazione in questo scenario - come raccontato dall'edizione odierna de Il Resto del Carlino - che si chiama Gian Piero Gasperini. Stando al quotidiano emiliano, infatti, l'attuale tecnico della Roma che ha già avuto Freuler ai tempi dell'Atalanta avrebbe effettuato già una prima telefonata esplorativa nei confronti dello svizzero, per capire a proposito di una sua eventuale disponibilità a trasferirsi nella Capitale.

Al momento, si legge, aperture concrete non sarebbero ancora arrivate ma questo inserimento potrebbe mettere fretta al Bologna per quanto concerne le manovre di prolungamento. D'altronde Gasperini non può che essere un allenatore speciale, essendo banalmente il tecnico con cui ha effettuato più presenze da professionista in carriera, ben 254 ai tempi dell'Atalanta.