Bologna, Freuler verso l'esclusione dalla lista UEFA. Al suo posto Sulemana

Dopo il giorno di riposo post-Udine, da oggi al Galli (ore 11) suona già la campanella con vista Salisburgo: Vincenzo Italiano avrà a disposizione un giocatore in più al posto dell’infortunato Remo Freuler, che da regolamento può essere sostituito. Chi sono gli indiziati per prenderne il posto almeno fino a Natale? Ibrahim Sulemana e Benjamin Dominguez, con il primo nettamente in vantaggio sul secondo. Oggi è attesa la decisione della società.

Freuler è un centrocampista, e sarebbe logico dunque sostituirlo con un collega di reparto. Ma nel caso di inserimento di Sulemana, Italiano non avrà esterni mancini d’attacco, essendo Rowe e Cambiaghi fuori per infortunio. C’è da dire però che l’emergenza durerà fino a giovedì, e che già a Vigo il tecnico riavrà certamente uno dei due, se non entrambi. Stringere i denti per una notte, con soluzioni creative sull’esterno, per consegnare un centrocampista in più ai compagni? Tutto a oggi sembra andare in questa direzione, sottolinea il Corriere dello Sport.