Bologna, out Skorupski, Freuler e Vitik: i tre sperano di recuperare per la Supercoppa

Gli impegni incalzano in casa Bologna tra Coppa Italia (guadagnato in settimana l'accesso ai quarti di finale), campionato (imminente il match delle 18 contro la Lazio), Europa League (giovedì la sfida contro il Celta Vigo) e Supercoppa Italiana (venerdì 19 dicembre è in programma la semifinale contro l'Inter). Un tour de force da affrontare con qualche defezione, visto che Italiano oggi non potrà contare su tre elementi del calibro di Lukasz Skorupski, Remo Freuler e Martin Vitik.

Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, tutti e tre gli infortunati hanno un obiettivo complicato ma non impossibile: riuscire a farcela a recuperare in tempo per la Supercoppa. Tra i tre, il recupero più improbabile è quello di Vitik: il centrale sta facendo terapie da qualche giorno e dovrà stare tre settimane fuori. Difficile, dunque, vederlo arruolato per Riyad. Sperano di più Remo Freuler e Lukasz Skorupski: il primo già da settimana scorsa sta facendo differenziato, il portierone polacco ancora deve cominciare.