TMW Bologna, ieri visita dei dirigenti a Freuler. E intanto è pronta l'offerta di rinnovo: i dettagli

Nella giornata di ieri la dirigenza del Bologna ha fatto visita in ospedale a Remo Freuler, centrocampista reduce dall'intervento chirurgico per la frattura della clavicola riportata nell'ultimo turno di campionato contro il Parma.

Per il management rossoblù un'occasione per mostrare vicinanza al giocatore svizzero che dovrà restare a lungo fuori dal campo, almeno di 2 mesi lo stop previsto. E magari anche per qualche battuta sul prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2026. Dalle ultime raccolte infatti il Bologna ha già pronta una proposta di rinnovo con scadenza 2027 con opzione per il 2028, offerta che sarà messa ufficialmente sul tavolo nei prossimi giorni quando il giocatore sarà uscito dall'ospedale.

Intanto la squadra come detto dovrà fare a meno della sua esperienza per diverse settimane, col vice allenatore Daniel Niccolini che ha così parlato della situazione: "Remo è una figura importante sia in campo sia nello spogliatoio. Ci dispiace molto che abbia avuto questo infortunio, ma ci sono ragazzi che si stanno allenando bene e puntiamo molto sui nostri centrocampisti per far sentire il meno possibile la sua assenza. C'è ancora tempo, in caso, per cambiare la lista Uefa ma sono valutazioni che faranno il mister e la società".