Gattuso: "Al Napoli tanti problemi, eppure Champions persa per un solo punto"

Intervistato da Repubblica.it, l’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso parla così dell’esperienza avuta sulla panchina azzurra: “Sono orgoglioso d’aver allenato una grande squadra in una grande città. In una stagione con problemi e infortuni mai visti abbiamo perso la qualificazione Champions per un solo punto, con partite spesso spettacolari".