Gattuso fino a giugno, poi un tecnico emergente: il Napoli di ADL pensa anche a Italiano

Gennaro Gattuso in sella fino a giugno, poi novità in arrivo sulla panchina del Napoli. È questo il punto in casa azzurra secondo La Gazzetta dello Sport: nonostante le ultime incomprensioni e difficoltà, De Laurentiis non avrebbe intenzione in questa fase di mettere a libro paga un altro allenatore. Così, il patron dei partenopei mirerebbe ad aspettare giugno per poi puntare su una delle novità più interessanti del campionato. Tra De Zerbi e Juric, spunta anche Vincenzo Italiano, che sta facendo molto bene alla guida dello Spezia nella sua prima stagione in Serie A.