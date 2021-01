Gattuso: "Guai a pensare che dopo il ko con l'Inter affrontare la Juve sarà una passeggiata"

vedi letture

"Petagna ha fatto tutto quello che doveva fare, domani abbiamo ancora una seduta di allenamento. Oggi ha fatto quello che gli chiedevamo, domani vediamo. A Mertens bisogna fare solo i complimenti, si allena più degli altri nonostante il dolore. Non è al 100% ma se ci sarà bisogno ci darà una mano". Parole e pensieri di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro la Juventus ha presentato il match che assegnerà la Supercoppa Italiana. "La Juventus - prosegue - vince da 9 anni in Italia e in Europa ha fatto cose straordinarie, hanno una grande mentalità e se noi pensiamo che domani sarà una passeggiata perché hanno perso con l'Inter non è così... Servirà il 200%, dobbiamo fare la nostra partita con le nostre armi".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Gattuso