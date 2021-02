Gattuso senza nove giocatori e l'ultimo obiettivo rimasto: il Napoli in pausa dalle polemiche

La vittoria contro la Juventus, in un altro periodo storico, avrebbe avuto una cassa di risonanza straordinaria a Napoli, dando credito quasi illimitato al tecnico. Peccato che Gennaro Gattuso, dopo la sconfitta contro l'Atalanta in Coppa Italia, sia sempre più in discussione. Il rigore di Insigne ha fatto sospendere le polemiche fino a nuovo ordine, ma è indubbio che le ultime settimane abbiano allargato la crepa visibile dopo la sconfitta in Supercoppa, ma non solo.

SENZA NOVE GIOCATORI - Mancheranno Demme, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Lozano, Mertens, Manolas, Ospina e Petagna per la sfida di questa sera contro il Granada, una Cenerentola in Spagna che l'anno scorso ha fatto un grande campionato. In questa stagione gli andalusi hanno tenuto comunque un discreto andamento, tanto da essere nono in classifica. Certo, non è come affrontare Real Madrid o Barcellona agli ottavi di Champions League, ma è un ostacolo comunque da non sottovalutare.

EUROPA LEAGUE PRIMO OBIETTIVO? Se il quarto posto continua a essere la linea di demarcazione fra un'ottima stagione e una mezza delusione, vincere un trofeo darebbe una straordinaria patina a quello che finora non è stata un'annata trionfale. Non sarà facile con Contini, Idasiak, Costanzo, Labriola, Zedadka, Cioffi e D'Agostino in panchina. Solo Zielinski e Bakayoko saranno possibile alternative.