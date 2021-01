Gedson Fernandes e il Torino, Mourinho: "Non sentiamo il diritto di tenerlo a ogni costo"

Anticipata ieri da Tuttomercatoweb.com, prosegue spedita la trattativa per lo sbarco di Gedson Fernandes al Torino. Il centrocampista è del Benfica e gli Spurs potrebbero interrompere il prestito per farlo andare in granata. Ne ha parlato anche José Mourinho. "Non parliamo con altri club, perché il giocatore non è nostro, parliamo con il Benfica. Dal momento che abbiamo sentito che non stavamo dando a Gedson la possibilità di giocare molte partite ed essendo fuori dalla lista di Europa League abbiamo sentito di non avere il diritto di tenerlo. Se rimane, fantastico, è un'altra opzione per noi e ogni volta che gioca fa bene per noi quindi non sarà mai un problema averlo. Non ci sentiamo mai in diritto di tenere un giocatore che non è il nostro giocatore e che non gioca quanto vorrebbero. Se c'è qualcosa tra noi e il Benfica, sì, il Benfica sa che siamo aperti a collaborare con un club amico come loro ma se c'è qualche altro club coinvolto non posso confermarlo perché sinceramente non lo so.