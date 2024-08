Ufficiale Gendrey va a giocare in Bundesliga: ufficiale il passaggio dal Lecce all'Hoffenheim

"Il TSG Hoffenheim, squadra di calcio della Bundesliga, ha ingaggiato il terzino destro Valentin Gendrey. Il 24enne francese arriva all'Hoffenheim dal club italiano di Serie A dell'US Lecce.

Valentin Gendrey è passato dal club francese dell'Amiens SC all'allora club italiano di seconda divisione dell'US Lecce nel luglio 2021. Gendrey ha festeggiato la promozione in Serie A con gli italiani al suo primo anno e ha giocato 29 partite (1 assist). Nelle ultime due stagioni, Gendrey è stato parte integrante dell'undici titolare del Lecce. Durante questo periodo, il 24enne terzino destro ha giocato 74 partite nel massimo campionato italiano (2 gol/7 assist) e due partite in Coppa Italia.

L'ex nazionale francese Under 21 ha giocato tre volte con le giovanili dell'“Equipe Tricolore” e in precedenza ha giocato quattro partite con la Nazionale Under 18 del suo Paese d'origine".

Le parole del ds Frank Kramer

"Valentin è un terzino affidabile dal punto di vista difensivo che ha interiorizzato lo stile di gioco aggressivo italiano ed è stato in grado di acquisire molta esperienza in Serie A. Valentin fa parte dello staff titolare del Lecce negli ultimi anni, ma vuole crescere ulteriormente nel suo sport e per questo motivo ha deciso di fare il passo successivo nella sua carriera con noi a Hoffenheim”.