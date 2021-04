Genoa, Ballardini: "Domenica Criscito sarà out. Lazio straordinariamente forte"

L'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato al canale ufficiale del club rossoblù a due giorni dalla sfida contro la Lazio, gara valida per la 34esima giornata di Serie A.

Cosa vuole lei dalle ultime 5 partite?

"Il massimo. Bisogna fare una grande partita contro la Lazio, siamo attenti e concentrati per la sfida contro i biancocelesti".

La Lazio non nasconde l'ambizione di voler vincere tutte le gare che restano.

"Hanno ragione, hanno una grande squadra con grandi giocatori. Sono ambiziosi, sanno di poter competere fino alla fine per il raggiungimento della Champions League. Hanno un obiettivo importante, ma anche noi abbiamo un obiettivo importante".

Ora affronterete tutte formazioni che hanno qualcosa da chiedere alla classifica.

"E' la verità ed è una ulteriore difficoltà. Ma il Genoa è stato bravo nel superare le difficoltà che ha trovato e questa ne è una ulteriore. Detto ciò, il Genoa è allenato a tutto ciò".

Immobile si sta ritrovando, Correa 3 gol e un assist nelle ultime 4 gare.

"La Lazio ha una rosa straordinariamente forte, hanno qualità e fisicità. Poi è una squadra solida. Pensare che possano metterti in difficoltà solo con uno o due giocatori è un pensare non giusto, loro in tutti i reparti hanno grandissimi giocatori. Servirà una grandissima partita con attaccanti molto dinamici, dovremo essere bravi nello stare corti e stretti. Se la squadra sta corta, stretta e si aiuta riesce anche a limitare questi giocatori bravi".

Come sta la squadra a parte lo squalificato Pandev e Pellegrini che sta recuperando dall'infortunio? Tutti gli altri ci sono?

"No, si aggiunge Mimmo Criscito che ieri ha sentito un fastidio muscolare e ora dovrà fare degli esami e vedremo di quale entità è il danno. Probabilmente Mimmo domani non verrà convocato".

Come raggiungere questa salvezza?

"Pensando una gara per volta, altrimenti non abbiamo capito molto. Sono talmente poche le gare che ci sono che è necessario mettere tutte le energue nella gara più prossima, poi pensi a quella dopo".