Genoa, Ballardini: "Senza pubblico non è il 'Ferraris'. Ottime premesse, miglioriamo nelle due fasi"

Dopo il pareggio interno contro la Lazio, il tecnico rossoblu Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Genoa Channel: "Il Genoa è partito timido ma via via è stato più squadra, sempre più padrone con la palla e le premesse si erano già viste alla fine del tempo. Il Genoa poi ha fatto un grandissimo secondo tempo, da squadra, con qualità, tutti molto coinvolti e molto bravi nelle due fasi di gioco. E' vero, siamo partiti timidi però poi durante la partita siamo stati sempre più bravi".

Destro e Shomurodov le due sorprese di oggi?

"No perchè noi li vediamo tutti i giorni, siamo qua da quasi due settimane. Destro lo conosciamo tutti, il piacere è vederlo per tutta la partita: attaccare, difendere. Questo è il piacere che abbiamo noi quando vediamo Mattia. Eldor in allenamento vediamo che ha grandi qualità. Per loro è difficile perchè vengono da un altro mondo calcistico ma le qualità ci sono. Le dimostra durante gli allenamenti ed è chiaro che poi le dimostra anche quando gioca".

Che effetto le ha fatto tornare al "Ferraris"?

"Senza pubblico niente. Non è il 'Ferraris'. La differenza al 'Ferraris' la fa il pubblico perchè ti vuole bene, ti incita, ti sostiene e ti spinge. Sono tante le cose buone che i nostri tifosi fanno quando sono presenti e non averli è uno stadio bello, di calcio, ma niente di più".

Cosa è cambiato?

"Vedi una squadra che si aiuta, un atteggiamento che ti dà soddisfazione. Fanno delle corse che se non ne basta una ne fanno un'altra. E' questo lo spirito giusto. Questo è quello che si nota in positivo. E' chiaro che devi essere ancora più bravo nelle due fasi di gioco, devi essere ancora più ordinato, più intenso nel chiudere gli avversario. E quando hai la palla devi essere più padrone del gioco. Il Genoa, a parer mio, ha delle ottime premesse ma bisogna fare ancora meglio le due fasi di gioco".