Ufficiale Genoa, colpo in prospettiva: preso il gigante slovacco Adam Zulevic: battuto il Cagliari

Il Genoa brucia la concorrenza del Cagliari e si aggiudica Adam Zulevic. Il colosso slovacco classe 2007 (198 centimetri di altezza arriva a titolo definitivo dal Michalovce, di seguito la nota ufficiale pubblicata dal Genoa sui propri canali ufficiali:

"Adam Žulevič è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante nato il 14 settembre 2007 arriva a titolo definitivo dalla squadra del MFK Zemplin Michalovce. Žulevič fa parte da anni delle nazionali giovanili della Slovacchia e si è messo in luce per le sue qualità realizzative".

Questo invece il comunicato del club slovacco

Il talentuoso attaccante Adam Žulevič lascia l’MFK Zemplín Michalovce. Il giovane nazionale slovacco si trasferisce al club italiano FC Genoa.

Adam Žulevič (nato il 14 settembre 2007 a Medzilaborce) ha militato nel club di Michalovce dall’estate del 2021. Nella stagione 2023/24 si è laureato capocannoniere del campionato U17. Lo scorso autunno, a soli 17 anni, ha debuttato con la prima squadra dell’MFK Zemplín nella Niké Liga, segnando il suo primo gol in campionato già a marzo di quest’anno sul campo del Trenčín. Con la squadra maggiore di Michalovce ha collezionato 15 presenze in campionato, realizzando 4 reti.

"Sono molto felice di questa nuova sfida e darò tutto me stesso per affrontarla al meglio e continuare a crescere. Lascio Michalovce con un bel ricordo, porterò sempre con me la gratitudine per questo club che ha avuto un ruolo fondamentale nella mia carriera. Mi mancheranno anche i compagni di squadra, con cui ho condiviso solo un anno, ma dai quali ho imparato tantissimo. In Italia sarà difficile, sicuramente ci saranno momenti belli e altri meno, ma cercherò di dare il massimo per avere successo. Mi aspetta qualcosa di nuovo e diverso. Credo che lo stile di gioco del calcio italiano possa adattarsi bene alle mie caratteristiche", ha dichiarato Adam Žulevič dopo la firma del suo primo contratto all’estero.