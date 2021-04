Genoa, Criscito: "Vittoria fondamentale, meglio ancora in un derby. Scamacca? Gran futuro"

vedi letture

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport nel post partita del Ferraris, il difensore del Genoa Domenico Criscito ha commentato la prestazione dei rossoblu: "Siamo contenti di questa vittoria, era fondamentale. Mancava da tanto tempo, l'abbiamo ottenuta in un derby quindi meglio ancora."

Il tuo contributo per la squadra:

"Con la mia esperienza in campo, soprattutto nelle fasi più delicate, cerco di aiutare i compagni. Siamo in tanti veterani in questa squadra e penso che per i giovani sia importante l'aiuto di noi "vecchietti". Oggi abbiamo avuto giocatori che, pur non essendo nel loro ruolo, hanno dato il massimo e per noi è importante. Se corri e lotti su ogni pallone i risultati arrivano."

Per dare lo spirito giusto a ragazzi giovani come Scamacca serve anche un po' di polso?

"Ogni tanto ci vuole... Gianluca conosce le sue qualità, forse non del tutto perché è veramente un giocatore eccezionale. Deve rimanere sempre concentrato al 100% perché ha qualità importanti, fisicità, tecnica, velocità. E' un giocatore completo, gli manca solo un po' di continuità ma ha tanta strada davanti, e sono sicuro che avrà un grande futuro."

Sulla prestazione difensiva della squadra:

"Nel secondo tempo lo Spezia attaccava e noi ci siamo abbassati un po', loro con due attaccanti alti in area cercavano molto il cross ma noi siamo stati bravi a non concedere praticamente nulla".