Genoa, è iniziata la stagione 2021-2022: ieri l'arrivo e il primo allenamento a Neustift

La stagione del Genoa è ufficialmente iniziata. Dopo la salvezza della passata stagione, la truppa rossoblu è pronta a presentarsi ai nastri di partenza della Serie A. Si riparte da Davide Ballardini, condottiero del Grifone, capace di risollevare una squadra che navigava in acque tutt’altro che sicure e di condurla in porto con due giornate di anticipo. Un cammino importante che è valso al tecnico ravennate la riconferma. Sarà infatti lui a guidare le operazioni quest'anno con l'obiettivo di non soffrire più come nelle stagioni precedenti ma cercare di migliorare partita dopo partita provando a togliersi qualche soddisfazione strada facendo.

Tutti a Neustift - E così, dopo due giorni di test sul green del "Signorini", il Genoa è volato alla volta dell'Austria. In una mattina in cui Genova si stava risvegliando dai festeggiamenti per la conquista del titolo di campione d’Europa da parte della nazionale italiana, la squadra si è data appuntamento all'aeroporto "Cristoforo Colombo". I giocatori rossoblu sono arrivati alla spicciolata pronti per prendere posto sul volo charter che li ha condotti a Innsbruck. All'aeroporto della città tirolese li aspettava la Freccia Rossoblu che ha puntato dritto il muso verso la Valstubai dove nel pomeriggio si è svolto il primo allenamento.

Due assenze per il Balla - Il gruppo non è al completo. Oltre ai nazionali mancano anche due giocatori che non possono essere aggregati al gruppo causa Covid. Niente positività ma soltanto un contatto con una persona extracalcio che ha contratto il virus. Si tratta di Davide Biraschi e Stefano Sturaro. I due potranno aggregarsi al gruppo una volta ultimata la quarantena. Questo il testo completo del comunicato della società rossoblu: "I giocatori Davide Biraschi e Stefano Sturaro dovranno restare in quarantena poichй venuti in contatto con soggetto risultato positivo al Covid-19, estraneo al contesto lavorativo. Entrambi i giocatori sono risultati negativi a due tamponi rinofaringei, si potranno unire al gruppo squadra terminato il periodo di quarantena".