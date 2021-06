Genoa, è tempo di mercato: si guarda al futuro fra possibili ritorni e giovani interessanti

Il Genoa inizia a pianificare il futuro. Dopo l’incontro avvenuto in Versilia nello scorso fine settimana, a cui hanno partecipato il presidente Preziosi, il ds Marroccu e il tecnico Ballardini, il Vecchio Grifone inizia a pensare alla prossima stagione. Perno della squadra sarà ovviamente il tecnico ravennate, mai stato in dubbio dopo la grande salvezza ottenuta nel passato campionato. Una posizione mai pericolante e spesso confermata dal direttore sportivo, "Resta al 100%" aveva detto prima del match di San Siro contro il Milan, e poi certificata dal numero uno Enrico Preziosi in un’intervista a Il Secolo XIX: "Abbiamo sofferto - le parole pronunciate lo scorso 5 giugno ma con il mister abbiamo cambiato rotta e ci siamo salvati. Ora dovremo vederci per fare le scelte giuste per migliorarci".

I prestiti - Da chi ripartire? Messe le fondamenta, adesso è tempo di iniziare a costruire la casa. Sono diversi i giocatori che erano in rossoblu a titolo temporaneo e che hanno fatto ritorno al club di provenienza. Uno su tutti Kevin Strootman che è rientrato all'Olympique Marsiglia. Il club francese potrebbe aprire per una nuova cessione in Italia e il centrocampista olandese, protagonista assoluto nel girone di ritorno in Liguria, preferirebbe ritornare a vestire la maglia del Genoa anche nel prossimo campionato. Anche Mattia Perin, di proprietà della Juventus, ha terminato il suo prestito fra i pali rossoblu ma anche in questo caso l’obiettivo sarebbe riportarlo all’ombra della Lanterna. In caso contrario, c’è pronta l’alternativa con Joronen del Brescia uno dei nomi accostati.

Asse con l'Atalanta - Sono tanti i nomi che sono sul taccuino del direttore sportivo Francesco Marroccu in quello che si preannuncia un mercato con diversi movimenti. Con l’arrivo del giovane bomber Buksa, il club di Villa Rostan sta pensando ad altre pedine. Una di queste è Sam Lammers dell’Atalanta, attaccante che è stato già vicino ai rossoblu a gennaio, il secondo invece è Andrea Conti, esterno del Milan, che andrà a rinforzare la fascia destra insieme a Sabelli. Per quanto riguarda la difesa si potrebbe tornare a guardare in casa della Dea con Sutalo, fra i profili papabili, così come Reca, nome che potrebbe essere interessante per la corsia di sinistra.