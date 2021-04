Genoa, il club vorrebbe trattenere Zappacosta ma l'ingaggio è un ostacolo

Davide Zappacosta è uno dei migliori giocatori della stagione del Genoa e per questo il Grifone sarebbe contento di poterlo confermare anche in vista della prossima stagione. Il Chelsea difficilmente lo riporterà in Inghilterra e per questo i rossoblu proveranno ad acquistarlo in estate. Il problema tutt'altro che piccolo da dover superare per i dirigenti liguri è il suo ingaggio, visto che l'esterno guadagna 2 milioni di euro a stagione e che la cifra non è sostenibile per le casse di Preziosi. A riportarlo è Il Secolo XIX.