Genoa, in difesa è emergenza totale. Ballardini ha gli uomini contati per il rush finale

vedi letture

Una difesa (quasi) da inventare per Davide Ballardini. Contro il Sassuolo (ma forse anche più avanti, contro Bologna, Atalanta e Cagliari), a diciassette giorni dalla fine della Serie A il tecnico rossoblù deve fare i conti con l’indisponibilità di Biraschi (lesione muscolare di secondo grado) e pure di Criscito (edema al soleo: escluse lesioni per il capitano). Per quest’ultimo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - tuttavia, rimane una piccola speranza di recupero prima di fine stagione. Il presente, però, dice altro. Domenica prossima il tecnico ha di fatto gli uomini contati nel reparto arretrato. Mantenendo il 3-5-2, appare scontato come il centrale difensivo sarà ancora Radovanovic, con Goldaniga e Masiello a completare il terzetto arretrato. Pare improbabile, infatti, che Ballardini punti su soluzioni alternative (le altre opzioni riguardano Onguéné e Zapata). Questo Grifone ha bisogno oggi di punti fermi. .