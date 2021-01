Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali: 3-5-2 a confronto, Pjaca-Destro vs Caicedo-Immobile

Inizia il 2021 di Genoa e Lazio. Al “Ferraris” di Marassi la squadra di Simone Inzaghi vuole rialzare la testa dopo il ko in casa del Napoli mentre i rossoblu di Davide Ballardini cercano il secondo successo consecutivo dopo l’ottimo 2-1 sul campo dello Spezia. I padroni di casa scendono in campo con il tradizionale 3-5-2 con Masiello, Zapata e Criscito a protezione della porta di Perin. A centrocampo c’è Rovella insieme a Badelj e Behrami con Zappacosta e Czyborra sugli esterni. In attacco Destro farà coppia con Pjaca. Risponde la Lazio con Immobile e Caicedo come bocche da fuoco mentre in mediana spazio a Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto mentre gli esterni saranno Lazzari e Marusic. In difesa davanti a Reina ci sono Patric, Acerbi e Radu.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Zappacosta, Rovella, Badelj, Behrami, Czyborra; Pjaca, Destro.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.