Genoa, per il post Vieira quattro italiani in lista, ma non è da escludere la pista estera

È davvero finita l’avventura di Patrick Vieira al Genoa. Dopo giorni di incertezze e confronti interni, il tecnico francese ha deciso di farsi da parte nella notte di venerdì, rinunciando alla panchina proprio alla vigilia della delicata sfida contro il Sassuolo. Per guidare la squadra in trasferta al Mapei Stadium, la società rossoblù ha affidato temporaneamente la guida della squadra a Roberto Murgita e Mimmo Criscito, due figure profondamente legate ai colori rossoblù.

Murgita, storico collaboratore tecnico con lunga militanza a Pegli, e Criscito, ex capitano e simbolo del club, guideranno il gruppo in attesa che venga individuato il nuovo allenatore. Entrambi conoscono bene l’ambiente e avranno il compito di ricompattare lo spogliatoio dopo il difficile avvio di stagione, il peggiore per il Genoa in Serie A con soli tre punti raccolti in nove giornate.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, tuttavia, sul fronte dei sostituti, il nuovo direttore sportivo Diego Lopez, fresco di nomina al posto di Ottolini e chiamato a dare un segnale forte, sta valutando diversi profili. Tra i nomi circolati figurano quelli di Daniele De Rossi, Paolo Vanoli, Luca Gotti e Raffaele Palladino, ma non è esclusa la pista straniera, che potrebbe emergere come opzione prioritaria nei prossimi giorni.