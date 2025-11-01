La salvezza anticipata l'anno scorso, le tante difficoltà quest'anno: i numeri di Vieira al Genoa

Cambio di guida tecnica nel Genoa. Quella di oggi è stata una giornata movimentata in casa rossoblù con Patrick Vieira che, dopo essere stato confermato nella giornata di ieri, ha risolto il proprio contratto con il club genovese. Un anno in cui ha prima conquistato la salvezza con quattro giornate mentre quest'anno l'ultimo posto ha portato inizialmente le riflessioni da parte della società dopo la sconfitta contro la Cremonese e poi la decisione di questa mattina.

I dati della stagione scorsa

Arrivato a novembre 2024 con i rossoblù in grave difficoltà, il tecnico francese ha saputo dare una svolta alla stagione dando compattezza alla squadra facendo 33 punti 25 partite disputate. A Marassi le dirette concorrente hanno tutte perso, eccezion fatta dell'Empoli, mentre le big hanno comunque faticato prima di portare a casa, laddove accaduto, l'intera posta in palio.

Nessuna vittorie e nessun gol in casa

Quest'anno invece, le cose sono andate diversamente. Il Genoa per il momento è all'ultimo posto in classifica con tre pareggi e nessuna vittoria in nove partite disputate. In casa la situazione è ancora peggiore. Nessun gol realizzato e tante occasioni perse come al rigore sbagliato da Cornet contro il Parma. In trasferta invece sono arrivate tre sconfitte tutte dopo essere passati in vantaggio.